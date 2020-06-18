هل يجوز الدعاء بالرحمة للكافر والملحد والشاذ؟.. خالد الجندى يجيب

قال خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن باب التوبة مفتوح رغم كل الموجودين فى الأرض، وإحنا مش بوابين جهنم، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى يحب توبة عبده ويغفر له.وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك فارقا بين المغفرة والرحمة، متابعًا: "المغفرة منقدرش نطلبها إلا لمن يقول لا إله إلا الله، وهي عضوية خاصة، وهناك فارق بينهما، وجاء في القرآن رب اغفر وارحم، فالواو حرف عطف يفيد المغايرة، وكل الآيات التي رفض فيها شفاعة الأنبياء للكفار، كانت تتحدث عن المغفرة وليست الرحمة، فيجوز الرحمة لكافر أو لملحد أو سكير أو لشاذ أو لبغي، فرحمة الله وسعت كل شيء".وأكد "الجندى"، أن الدعوة للشاذ أو الملحد أو المنتحر، ليست من قبيل التشجيع على ذلك، حتى لا يتهمنا البعض بأننا نروج لذلك، وتابع: "الشذوذ الجنسى مرض أول ما يبدأ يكون من أهمل الأسرة فى حق أبنائهم.. ربى ابنك أو بنتك على أن المحافظة على الجسد.. التربية قبل التعليم".