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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المستشفى الميداني بعين شمس يبدأ استقبال حالات كورونا خلال 48 ساعة

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:24 م
الدكتور أشرف عمر
الدكتور أشرف عمر
رباب الأهواني
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قال الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إن المستشفى الميداني التابع لجامعة عين شمس، تم تنفيذه خلال 15 يوما بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأساتذة كلية الهندسة بمكتب الاستشارات الهندسية التابع لجامعة عين شمس.

وأضاف "عمر"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن المستشفى الميداني يهدف لزيادة القوة الاستيعابية لعدد المرضى، لافتًا إلى أن هناك عيادة طوارئ بجامعة عين شمس، لفرز حالات الإصابة بفيروس كورونا لحالات بسيطة ومتوسطة وحرجة.

وتابع:"هذا المستشفى الرابع الذي تقدمه جامعة عين شمس لعلاج مصابي فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه سيتم استقبال الحالات خلال 48 ساعة، موضحًا أنه سيتم استقبال الحالات المتوسطة اولًا ثم تزداد تدريجيًا.

وأوضح أن هناك منسقا عاما لمستشفيات جامعة عين شمس، على تواصل مع وزارة الصحة لإيجاد أماكن للحالات المتوسطة والحرجة لفيروس كورونا، معقبًا: "مفيش مريض بييجي مباشر على المستشفى، وإنما يتم تحويله من خلال عيادة الطوارئ أو من خلال وزارة الصحة".

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