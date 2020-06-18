وفاء قمر بإطلالة أنيقة من داخل سيارتها (صورة)

شاركت الفنانة وفاء قمر، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.وظهرت وفاء قمر، بإطلالة أنيقة من داخل سيارتها، حيث ارتدت تي شيرت باللون الكحلى، واعتمدت مكياجًا ناعمًا، ناسب لون بشرتها، مما أضفى لها مزيدًا من الجاذبية، وتركت الفنانة شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة انسيابية.يُذكر أن وفاء قمر تزوجت من الفنان هيثم محمد في شهر أبريل عام 2017، ومرت منذ أكثر من شهر الذكرى الثانية لزواجهما، وأثارت الفنانة الجدل أثناء عقد قرانها بفستان زفاف أبيض قصير جدا، وتعرضت لانتقادات كثيرة.