«الوطنية للصحافة» تهنئ أمين صندوق «الصحفيين» بالشفاء من كورونا

هنأت الهيئة الوطنية للصحافة الزميل حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة «علاء الدين» وأمين صندوق نقابة الصحفيين لتعافيه من فيروس كورونا المستجد وخروجه اليوم الخميس من المستشفى بعد فترة علاج قضاها بأحد المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة.وكانت الهيئة تتابع حالته الصحية مع الأطباء يومًا بيوم وساعةً بساعة لتطمئن على تطورات حالته مع سائر الزملاء الآخرين من كل المؤسسات الصحفية الذين أجري الكشف عليهم وعزلهم وحجزهم وتحملت الهيئة كل التكاليف المالية لعلاجهم.