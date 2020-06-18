البورصة تنهى آخر تعاملات الأسبوع بخسارة 1.3 مليار جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تباينها لدى إغلاق تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، مدعومة باستمرار عمليات تبادل المراكز الشرائية والبيعية بين الأسهم المختلفة بالسوق، فضلا عن المبيعات الموسعة للمؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية والعربية على اسهم السوق الكبرى والقيادية.و خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 579.5 مليار جنيه.و تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة " اى جى اكس30 " بنسبة 44. 0 %، بما يعادل 47.88 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 10857 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوي " اى جى اكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة 72. 0 %، بما يعادل 9.94 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1325.5 نقطة، فى الوقع الذى ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقا " اى جى اكس100 متساوي الاوزان " بنسبة 32. 0 %، بما يعادل 6.62 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 2089 نقطة.وذلك وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 1.311 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 323 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 33.8 ألف صفقة بيع وشراء.