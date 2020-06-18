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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النواب الأمريكي» يؤيد قرارا ضد إيران

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:03 ص
النواب الأمريكي
النواب الأمريكي
منار أحمد
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كشفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الخميس، تأييد أعضاء مجلس النواب الأمريكي قرارا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يدعم مطالب المعارضة الإيرانية بأن إيران علمانية ديمقراطية، مدينا الارهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية.

وقال النائب توم مكلينتوك من ولاية كاليفورنيا، في خطاب أمام منظمة الجاليات الإيرانية أمس الأربعاء: "هناك سبب لوجود أغلبية قوية من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي اجتمعوا معًا لرعاية هذا القرار الذي يدين الهجمات الإرهابية في إيران، لأن العالم يراقب النضال من أجل الحرية في إيران ويشجع قضيتكم".

وقال النائب براد شيرمان من ولاية كاليفورنيا: "على أمريكا وهي تتضامن بالفعل مع الإيرانيين الشجعان الذين يقاتلون من أجل فصل جديد في تاريخ إيران العظيم والمتعدد".

كما يعترف القرار بسلسلة من محاولات بذلها المسؤولون الإيرانيون للقيام بهجمات إرهابية على أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والنشطاء الآخرين في أوروبا، بما في ذلك مؤامرة لتفجير حدث للمركز القومي للمقاومة في باريس في 2018.

ويدعو جميع الدول إلى "منع الأنشطة الخبيثة للإيرانيين داخل البعثات الدبلوماسية للنظام" وإغلاقها في نهاية المطاف، وسط مخاوف من أن يتم التخطيط لهجمات من السفارات في أوروبا، وخاصة في ألبانيا.

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