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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شعبية خصوم أردوغان تتزايد في تركيا.. وأوغلو «الأكثر تفضيلًا»

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:04 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قال رئيس شركة استطلاعات الرأي "أوراسيا" كمال أوزكيراز في مقابلة مع موقع "ديكن" الإخباري التركي، إن أكرم إمام أوغلو، الذي أصبح رئيسًا للمعارضة السياسية في تركيا بفوزه في انتخابات عمدة إسطنبول العام الماضي، أصبح الرجل الأكثر تفضيلًا من الرئيس رجب طيب أردوغان ليصبح الرئيس المقبل في تركيا.

وتابع أوزكيراز أنه وفقا للعديد من استطلاعات الرأي، فإنه في حالة نزول أوغلو في سباق الرئاسة أمام أردوغان، سيحصل إمام أوغلو على 6.5% من الأصوات أكثر من أردوغان.

أوغلو أصبح عمدة أكبر مدينة في تركيا، عقب انتصار ساحق في الانتخابات المحلية لعام 2019، حيث وجه ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أردوغان، الذي حكم إسطنبول لمدة 25 عامًا.

من ناحية أخرى، قال أوزكيراز إن شخصية معارضة أخرى في تركيا تنافس أردوغان وهو عمدة العاصمة التركية منصور يافاش، حيث تفوق عليه أردوغان بنسبة ضئيلة للغاية وهي 0.2 في المائة فقط.

وحول يافاش، فقد تولى منصب عمدة العاصمة التركية أنقرة وتعهد بالتخلص من الفساد الذي تركه حزب العدالة والتنمية في العاصمة، كما كان له الكثير من الجهود من أجل مساعدة الأسر المتضررة من جائحة كورونا.

وتابع أوزكيراز أن غالبية الناخبين ممن ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد سيصوتون لمرشح المعارضة ضد أردوغان.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة في عام 2023، ولكن هناك تكهنات تفيد بأنه من المتوقع عقد انتخابات الرئاسة التركية في وقت قريب.

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