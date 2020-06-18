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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: القيادة السياسية لن تتهاون فى حماية أبنائها

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:33 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
وسام عطية
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أكد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، اليوم الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل فريق لإدارة الأزمة، فور انتشار فيديو مسيء لـ23 شخصًا من العمالة المصرية تم احتجازهم بمدينة ترهونة الليبية، وتعرضهم للأذى النفسي على يد إحدى المليشيات، مؤكدًا أن القيادة السياسية لن تتهاون في حماية أبنائها وحقوقهم، نقلًا عن قناة «إكسترا نيوز».

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق بين الأجهزة الأمنية المصرية ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وتم تحريرهم، خلال أقل من 72 ساعة من احتجازهم، ليتم تسليمهم للجيش الوطني الليبي في طريقهم إلى أرض الوطن لينتقلوا إلى مدينة ابن جواد على مسافة 700 كيلو متر من الحدود المصرية، وواصلوا سيرهم حتى مدينة أجدابيا مرورًا بطبرق وصولًا لمنفذ السلوم على الأرضي المصرية، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز أتوبيس خاص ليقلهم من السلوم حتى محافظة بني سويف.

وبعث محافظ مطروح برسالة تحية تقدير واعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه البالغ بسرعة إنهاء الأزمة وعودة أبناء الوطن سالمين.

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