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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حقيقة زيادة أسعار تذاكر الطيران (فيديو)

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:48 ص
الطيار رشدي زكريا
الطيار رشدي زكريا
أحلام عبدالرحمن
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قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة للطيران، إن دولًا كثيرة أعلنت عودة حركة الطيران من منتصف الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية منذ توقف حركة الطيران فى مصر منذ يوم 19 مارس الماضى تم تسيير 170 رحلة لـ عودة المصريين العالقين بالخارج، ونقل 30 ألف راكب، وتبقى 60 رحلة لنقل 12 ألف مصرى عالق في الخارج.

وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل الرحلات الحالية استثنائية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة السياحة والسفراء بمختلف دول العالم، مؤكدًا أنه يتم اتباع أقصى الإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها من منظمة الصحة العالمية وتجهيز المطارات.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تم تطبيقها في المطارات ومنها الكاميرا الحرارية التي تم تركيبها في صالات الوصول وهي التي تقوم بفحص درجة الحرارة.

وأوضح أن الاختبارات التي تتم في المطار هو اختبار الأجسام المضادة وإذا تبين إيجابية على أي فرد يتم تحويله إلى المستشفيات لإجراء كافة التحاليل والإشعات.

وأكد أن أسعار تذاكر الطيران لم يحدث بها زيادة وهناك إجراءات وقائية يتم تنفيذها داخل الطائرة مثل ارتداء الماسك ووجود المطهرات، كما أنه يتم تعقيم الطائرة قبل وبعد كل رحلة، كما أنه سيتم تخصيص آخر صفين في الطائرة كمكان لعزل مصابي كورونا.

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