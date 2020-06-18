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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 18-6-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:17 ص
سعر اليورو
سعر اليورو
ياسمين محمود
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انخفض سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس الموافق 18-6-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي للشراء 18.18 جنيه وللبيع 18.31 جنيه، مقابل تسجيله ببنك الكويت الوطني للشراء 18.15 جنيه وللبيع 18.31 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

ويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران للتنمية للشراء 18.41 وللبيع 18.36، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.15 وللبيع 18.31، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.15 وللبيع 18.33، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.15 وللبيع 18.31، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.15 وللبيع 18.37، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.18 وللبيع 18.31.

كما انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر فسجل للشراء 18.13 وللبيع 18.28، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.12 وللبيع 18.33، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.11 وللبيع 18.33، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.33، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.33، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.33، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.07 وللبيع 18.31.

كما انخفض سعر اليورو في بنك عودة للشراء 18.10 وللبيع 18.33، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.33، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.33، كما سجل في المصرف المتحد للشراء 18.10 وللبيع 18.33، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.33، وفي البنك المركزي سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.25، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.10 وللبيع 18.33، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.09 وللبيع 18.40، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.30.

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