بشير الديك: مسلسل أحمد زكي يتناول قصة حياته وكفاحه بعيدًا عن النميمة

قال السيناريست الكبير بشير الديك، إنه عايش الفنان الراحل أحمد زكي على مدى ثلاثة عقود، وكتب له أهم أعماله، موضحا أن إقدامه على كتابة مسلسل عنه لن يكون ذهنيًا بل سيكون شخصية من لحم ودم، معلقا: "أنا عملت أهم أعماله وأعرفه جيدا..عملت معاه طائر في الطريق وموعد على العشاء والنمر الأسود وضد الحكومة".وأضاف الديك، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن أحمد زكي حالة فنية وجزء من واقع مصري عربي عبر 30 عامًا، وهو الذي سأعتمد عليه في كتابة المسلسل، متابعا: "أنا مش بعمل نميمة.. أنا هعمل أحمد زكي الفنان المصري الذي حاول أن يكون فنانًا جيدًا وكان كذلك".وتابع: "أنا كنت قريب منه جدا وعارفه من الداخل كان عامل إزاي وسأخرج جوهر النمر الأسود، لأنه نموذج للإنسان المصري النقي المكافح الذي وصل للقمة ورغم ذلك لم يكن سعيدا".