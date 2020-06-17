تحريات النيابة في مقتل شاب بالوراق: أصيب بطلقة خرطوش في الرأس

تجري نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في اقتحام مسلحين لشقة شاب في منطقة الوراق وإطلاق الرصاص على مالكها ما أدى لمقتله وفروا هاربين.باشر التحقيقات محمد رفعت طلبة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة، حيث أسفرت مناظرة جثة المجني عليه عن إصابته بطلق ناري بالرأس أرداه قتيلا في الحال، وأشارت المعاينة الأولية إلى أن النيران أطلقت من سلاح خرطوش من مسافة قريبة، وأمرت النيابة برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة ونوع السلاح المستخدم والمسافة التي تم الإطلاق منها.وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا أفاد بقيام مسلحين بإقتحام شقة سكنية بمنطقة الوراق، وإدخال الزوجة والأطفال لأحد الغرف، ومن ثم قتل الزوج في الصالة وفروا هاربين.وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية لضبط الجناة.وتكثف فرق البحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث الفرقة، والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة، جهودها لضبط المتهمين.وتجرى فرق البحث تفريغ لكاميرات المراقبة المتواجدة بالمنطقة مع البحث عن علاقات المتهم.تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.