عبر اقتحام حسابتهم الشخصية.. مخطط «أردوغان» لغسيل عقول الشباب قبل الانتخابات

كشف موقع "أحوال تركية" عن مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للسيطرة على الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023، لافتًا إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وضع خطة لجذب أصوات 7 ملايين شاب مؤهل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.ونقل الموقع عن صحيفة حرييت التركية، أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال استعرض تقرير وسائل الإعلام الرقمية المؤلف من 92 صفحة في اجتماع للمجلس التنفيذي المركزي للحزب أمس الثلاثاء، برئاسة أردوغان.وذكر التقرير الذي أشارت إليه "أحوال" أنه في عام 2023 سيتمكن حوالي 7 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عامًا من التصويت في تركيا، وأنه يجب بذل المزيد من الجهد للوصول إليهم عبر الإنترنت وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وإنستغرام، منذ أن قلّ احتمال استهلاكهم للمحتوى على وسائط أكثر تقليدية، مثل التلفزيون.وأشار التقرير إلى فيلم وثائقي حديث عن كامبريدج أناليستيكا الذي تم اتهامه بجمع البيانات الشخصية بطريقة غير مشروعة من خلال فيسبوك للتأثير على التصويت في الانتخابات - حيث يُظهر أنه يمكن التلاعب بسلوك التصويت عبر الإنترنت.أوضح التقرير أن زيادة الوعي بين أعضاء هذا الجيل أمر ضروري لتجنب تعرضهم للتضليل والمواد الضارة التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت.وجاء في التقرير الذي قدمه أونال، استخدام عبارة "حقوقنا السيادية تشمل وطن الإنترنت".ولفت الموقع التركي، إلى أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم كثفا جهودهما للوصول إلى الشباب الذين يشكّلون شريحة من السكان المفتقرين للدعم، قبل الانتخابات المحلية العام الماضي.وحاول إعلان انتخابي جديد عبر الإنترنت ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي التركية إقناع الشباب بالتصويت وقدم لهم سيناريوهات الكابوس التي ستنتج إذا هزم حزب العدالة والتنمية - بما في ذلك نتائج مثل الاحتجاجات العنيفة ونقص البنزين.