رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبر اقتحام حسابتهم الشخصية.. مخطط «أردوغان» لغسيل عقول الشباب قبل الانتخابات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:23 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
طباعة
كشف موقع "أحوال تركية" عن مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للسيطرة على الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023، لافتًا إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وضع خطة لجذب أصوات 7 ملايين شاب مؤهل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقل الموقع عن صحيفة حرييت التركية، أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال استعرض تقرير وسائل الإعلام الرقمية المؤلف من 92 صفحة في اجتماع للمجلس التنفيذي المركزي للحزب أمس الثلاثاء، برئاسة أردوغان.

وذكر التقرير الذي أشارت إليه "أحوال" أنه في عام 2023 سيتمكن حوالي 7 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عامًا من التصويت في تركيا، وأنه يجب بذل المزيد من الجهد للوصول إليهم عبر الإنترنت وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وإنستغرام، منذ أن قلّ احتمال استهلاكهم للمحتوى على وسائط أكثر تقليدية، مثل التلفزيون.

وأشار التقرير إلى فيلم وثائقي حديث عن كامبريدج أناليستيكا الذي تم اتهامه بجمع البيانات الشخصية بطريقة غير مشروعة من خلال فيسبوك للتأثير على التصويت في الانتخابات - حيث يُظهر أنه يمكن التلاعب بسلوك التصويت عبر الإنترنت.

أوضح التقرير أن زيادة الوعي بين أعضاء هذا الجيل أمر ضروري لتجنب تعرضهم للتضليل والمواد الضارة التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت.

وجاء في التقرير الذي قدمه أونال، استخدام عبارة "حقوقنا السيادية تشمل وطن الإنترنت".

ولفت الموقع التركي، إلى أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم كثفا جهودهما للوصول إلى الشباب الذين يشكّلون شريحة من السكان المفتقرين للدعم، قبل الانتخابات المحلية العام الماضي.

وحاول إعلان انتخابي جديد عبر الإنترنت ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي التركية إقناع الشباب بالتصويت وقدم لهم سيناريوهات الكابوس التي ستنتج إذا هزم حزب العدالة والتنمية - بما في ذلك نتائج مثل الاحتجاجات العنيفة ونقص البنزين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

تردد قناة ليبيا الرياضية على نايل سات libya Sport

السودان يرفض الاقتطاع من حصته بمياه النيل أو تضرر دولتي المصب

رسميا.. إطلاق «تطبيق موبايل» لدفع فواتير المياه

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

«الصحة»: 84 وفاة و1363 إصابة جديدة بـ«كورونا»

2223 إجمالى إصابات كورونا في موريتانيا

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيًا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة ليبيا الرياضية على نايل سات libya Sport

عمرها 68 مليون سنة.. أكبر بيضة زواحف في العالم بالقارة القطبية

تعرف على تردد القناة التعليمية الجديدة 2020 على النايل سات

مواطنون يتجاهلون خطر كورونا بالتنزه على كورنيش النيل (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية «2»
المزيد

الثقافة

ناقد أكاديمي فلسطيني: التراث العربي منجم للمبدع

قبل الاحتفاء بمشواره الفني.. أسرار من حياة التشكيلي جمال السجيني

«هاربون من كورونا».. رواية جديدة لـ مصطفى القرني

هويدا عطا: أزمة كورونا أثرت على نفسية المبدعين وحاصرتهم (حوار)