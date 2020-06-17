النواب الليبي يستنكر الاعتداء على المصريين بترهونة

استنكر مجلس النواب الليبي، الأربعاء، بشدة قيام مليشيات بمدينة ترهونة باحتجاز وتعذيب مواطنين مصريين في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية لحقوق الإنسان.وقالت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب في بيان عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، إن الانتهاكات التي وقعت بحق العمال المصريين مخالفة للقوانين الليبية والدولية والإنسانية، مطالبة بمحاسبة المعتدين.وأعربت اللجنة عن أسفها للشعب والحكومة المصرية إزاء هذه التصرفات والأفعال الإجرامية التي لا تعبر عن الشعب الليبي، وأن ما قام بها مجموعة خارجة عن القانون ستنال عقابها عاجلا أم آجلا عن أفعالها.وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، الأربعاء، القبض على المتهمين بالإساءة للعمال المصريين في مدينة ترهونة.وقالت في بيان، إنها رصدت أمس مواقع المعتدين على العمال المصريين، وألقت القبض عليهم وأحالتهم إلى النائب العام.وأشارت إلى أنها تعرفت على هويات العمال المصريين، وجميعهم بخير ويتمتعون بحريتهم ويمارسون عملهم وحياتهم بحرية، وسيتم الاستماع إلى أقوالهم في الجريمة التي تعرضوا لها.وتعرض عمال مصريون في مدينة ترهونة لاعتداء جسدي وتعذيب على يد ميلشيات تابعة لحكومة الوفاق، فيما طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة الجناة.وأعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تعرض لها العمال المصريين على يد ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق في مدينة ترهونة.