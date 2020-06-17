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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق نهائيًا على قرض صندوق النقد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:51 م
علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشـأن الموافقـة علـى اتفـاق لتسـهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، والمقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي يعتبر مصر نموذجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي فى العالم، لافتا إلى أن الصندوق يرى أن هذا النموذج يجب أن يُحافظ على استقراره المالي والنقدى والاقتصادى فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

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