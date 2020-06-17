البرلمان يوافق نهائيًا على قرض صندوق النقد

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشـأن الموافقـة علـى اتفـاق لتسـهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، والمقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي يعتبر مصر نموذجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي فى العالم، لافتا إلى أن الصندوق يرى أن هذا النموذج يجب أن يُحافظ على استقراره المالي والنقدى والاقتصادى فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.