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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المسلمي: التطعيم ضد شلل الأطفال ليس اختياريًا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:09 م
التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال
أحلام عبدالرحمن
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وجه الدكتور علاء المسلمي أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بالمستشفى والمعاهد التعليمية، رسالة للأمهات الخائفات من تطعيم أطفالهن ضد شلل الأطفال، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المسلمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إن التطعيم يقي الأطفال من أمراض أخطر من كورونا".

كما لفت إلى أن التطعيم إجباري وليس اختياريًا، وطمأن الأمهات، قائلا: "المهم اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، وانتظار الدور في أماكن غير مزدحمة، ثم الدخول مكتب الصحة حين يحين دورها".

وأضاف المسلمي، أن هناك أمراضا أنهاها التطعيمات، مثل الجدري وشلل الأطفال، مشيرًا إلى أنه في حالة منع الأمهات من أبنائهن قد يعرضهم للمرض، لاسيما وأن الأجسام المضادة للمرض ستنتهي، لذلك لابد من عدم التأجيل.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من ١ يناير ٢٠١٦ حتى ٢٢ مارس ٢٠١٨، في خمس محافظات: البحيرة، وشمال سيناء، والفيوم، والشرقية، والوادي الجديد.

وشددت الوزارة على المواطنين ضرورة إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم، مع وجود مرافق واحد مع الطفل لمنع التزاحم.

ولفتت إلى أن التطعيم سيكون بمكاتب الصحة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تستهدف الحملة الجديدة 6 ملايين طفل من المصريين والأجانب المقيمين في مصر، وستكون بالحقن "سولك الجزيئي" وليس عن طريق الفم.

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