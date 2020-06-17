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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال: الصعيد في بؤرة اهتمام الرئيس السيسي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:34 م
لدكتور علي عبد العال
لدكتور علي عبد العال
كريمة أبوزيد والسيد السعدني
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أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الصعيد في بؤرة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى إنه يعد أول رئيس يزور محافظات الصعيد بهذا الحجم، قائلا: "نعم الصعيد أُهمل لفترة طويلة، ولكن القيادة السياسية الآن مهتمة وأعتقد أن السيسي أول رئيس جمهورية يزور الصعيد محافظة محافظة".

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020-2021، أن قرى الصعيد تعاني من مشاكل كثيرة ولكن الدولة تضع حاليًا الصعيد على رأس أولوياتها، وهناك مشاريع كثيرة تتم الآن من بينها مشروعات للصرف الصحي والكباري.

وتابع، أنه لأول مرة رئيس الجمهورية يزور محافظة قنا، وهو أمر يدل على اهتمام القيادة السياسية بالصعيد، وهناك أيضا هيئة تم إنشاؤها لتنمية الصعيد.

وذكر الدكتور علي عبدالعال، أنه من الناحية الدستورية لا يملك إعطاء توجيهات للحكومة ولكن رئيس الجمهورية يملك، ولكنه يملك وأعضاء البرلمان محاسبة الحكومة على التقصير.

جاء ذلك تعقيبا على النائب محمد سليم عسكر، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، والذي أكد معاناة قفط وقوص من عدم وجود صرف صحي ومياه، موجهًا حديثه إلى رئيس النواب قائلًا: "معنديش ولا صرف صحي ولا مياه شرب.. أنت راجل كبير في الدولة، أدّخل".

وأضاف عسكر، هناك سيدة تحصل على معاش تكافل وكرامة وجاءت لها فاتورة الكهرباء 900 جنيه.. كيف ذلك؟"، وعندما طالبه رئيس النواب باختصار كلمته قال ممازحا: "والله مش هسيب الميكروفون".

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