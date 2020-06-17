«الدستور» في قلعة إنتاج فيتامين «سي».. ماكينات تدهس «كورونا» (صور)



تعتبر شركة سيد للأدوية، قلعة صناعة فيتامين "سي" في مصر، والذي يعد أهم الأدوية التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، ومؤخرا ازداد الطلب عليه بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.



"الدستور"، أجرى زيارة لشركة سيد للأدوية، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، وهي حكومية مملوكة بنسبة 100% والتقى بالقائمين على صناعة فيتامين "سي" الذي يبحث عنه المصريون في ظل اختفائه من الأسواق الفترة الماضية، بعد دخوله ضمن الأدوية التي يتم استخدامها في علاج فيروس كورونا المستجد.



الدكتور عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية، كشف لـ"الدستور"، عن أنه جرت مضاعفة حجم الإنتاج بنسبة 100% في إطار العمل على سد حاجة الاحتياج المحلي، موضحا أن حجم إنتاج الشركة من فيتامين "سي" وصل إلى 1.25 مليون عبوة شهريا لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية لدعم جهاز المناعة وتقويته، مشيرا إلى أنه يتم جلب الخامات من الهند أو من الموردين المحليين، حيث تنتج بعض المصانع في مصر هذه الخامات، مؤكدا أنه لا يوجد أي أزمة في الخامات.



وذكر أن مراحل إنتاج الفيتامين تتمثل في جلب الخامات من المخازن بعد فحصها من وزارة الصحة ثم تدخل عملية خاصة بالتحضير ومنها إلى مرحلة الكبس ثم مرحلة التعبئة ثم التغليف والتي تعتبر المرحلة الأخيرة.



- وقف التصدير لتلبية السوق المحلية

وأشار إلى أن الشركة كانت تنتج أكثر من 200 ألف عبوة شهريا قبل جائحة فيروس كورونا، وتم العمل على مضاعفة الكميات وإيقاف عقود التصدير لضخ الكميات في السوق المحلية. تعتبر شركة سيد للأدوية، قلعة صناعة فيتامين "سي" في مصر، والذي يعد أهم الأدوية التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، ومؤخرا ازداد الطلب عليه بعد تفشي فيروس كورونا المستجد."الدستور"، أجرى زيارة لشركة سيد للأدوية، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، وهي حكومية مملوكة بنسبة 100% والتقى بالقائمين على صناعة فيتامين "سي" الذي يبحث عنه المصريون في ظل اختفائه من الأسواق الفترة الماضية، بعد دخوله ضمن الأدوية التي يتم استخدامها في علاج فيروس كورونا المستجد.الدكتور عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية، كشف لـ"الدستور"، عن أنه جرت مضاعفة حجم الإنتاج بنسبة 100% في إطار العمل على سد حاجة الاحتياج المحلي، موضحا أن حجم إنتاج الشركة من فيتامين "سي" وصل إلى 1.25 مليون عبوة شهريا لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية لدعم جهاز المناعة وتقويته، مشيرا إلى أنه يتم جلب الخامات من الهند أو من الموردين المحليين، حيث تنتج بعض المصانع في مصر هذه الخامات، مؤكدا أنه لا يوجد أي أزمة في الخامات.وذكر أن مراحل إنتاج الفيتامين تتمثل في جلب الخامات من المخازن بعد فحصها من وزارة الصحة ثم تدخل عملية خاصة بالتحضير ومنها إلى مرحلة الكبس ثم مرحلة التعبئة ثم التغليف والتي تعتبر المرحلة الأخيرة.وأشار إلى أن الشركة كانت تنتج أكثر من 200 ألف عبوة شهريا قبل جائحة فيروس كورونا، وتم العمل على مضاعفة الكميات وإيقاف عقود التصدير لضخ الكميات في السوق المحلية.

صناعة فيتامين «سي»

صناعة فيتامين «سي»

- الاكتفاء بتوزيع فيتامين "سي" على هيئة الشراء الموحد والموزعين الكبار وأوضح أن الإقبال العشوائي من المواطنين على شراء الفيتامينات أسهم في اختفائها من الأسواق، لافتا إلى أن الشركة توزع فيتامين "سي" على الموزعين الكبار بالسوق وهم "الشركة المصرية للأدوية وابن سينا والمتحدة وفارما" بشكل متساوٍ، بالإضافة إلى هيئة الشراء الموحد، موضحا أنه لا يتم تسليم الصيدليات أو أي مخازن فيتامين "سي"، حيث يوزعها الموزعون الكبار على الصيدليات كإجراء طبيعي.

صناعة فيتامين «سي»

- 16 جنيها سعر العبوة في السوق.

وذكر أن سعر العبوة الإجمالي يصل إلى 16 جنيها، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة بعدم البيع إلى الصيدليات أو المخازن والاكتفاء بالموزعين الأربعة فقط لضبط السوق.

صناعة فيتامين «سي»

- إنتاج "سيفامول" وأكد جاد، أن الشركة تنتج أيضا مستحضر "سيفامول" ويحتوي على "فيتامين سي باراسيتامول"، وهو مستحضر مركب يحتوي على فيتامين "سي" والذي يسهم في تحسين مناعة الجسم، ومادة "الباراسيتامول" كمسكن للألم وخافض للحمى، وذلك بعد إدراج تلك المستحضرات في البروتوكول الرسمي لعلاج فيروس كورونا.

صناعة فيتامين «سي»

- إنتاج مستحضر فيتامين "سي" أكياس وأشار إلى أنه تم إصدار مستحضر جديد من فيتامين "سي" أكياس حبيبات، وتحتوى العبوة على 12 كيسا، بجانب إنتاج الأقراص والفوار من الفيتامينات لتوفيرها للمواطنين بشكل متنوع. وأضاف: "نعمل على بذل أقصى جهد بدعم من الشركة القابضة للأدوية والكيماويات لتوفير كل المستحضرات اللازمة لصحة المواطنين وسلامتهم وتوفيرها بشكل مستمر، والتوسع في الأسواق الخارجية، إذ تنتج سيد للأدوية ما يقرب من 187 مستحضرا بشريا و18 مستحضر بيطريا". وأشار إلى أن الشركة حققت 616 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي (2019-2018) مقابل 710 ملايين جنيه مستهدفة للعام المالي (2020-2019)، وتستهدف تحقيق 100 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي 2021 – 2022، بعد انتهاء خطة التطوير مقابل تحقيق 65 مليونا في العام المالي الجاري (2019-2020).