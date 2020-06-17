انطلاق فعاليات مهرجان القنيطرة الثقافي بسوريا غدا

تنطلق غدً الخميس، فعاليات مهرجان القنيطرة الثقافي، الذي تقيمه وزارة الثقافة السورية في مديرية ثقافة القنيطرة على مدى 7 أيام.ويشهد حفل افتتاح المهرجان الذي يقام في تمام الساعة 6 مساءً في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق – مسرح الدراما فقرات غنائية فنية استعراضية عن تاريخ محافظة القنيطرة، وتكريم كوكبة من مثقفي المحافظة وهم الدكتورعبد الكريم الحسين، وجانسيت قازان، ومحمد أبو خالد، وعبد الكريم العمر، وعسان شميط، ولميس الأحمد، وجمال العلي، وخالد القيش، ويوسف مقبل، وعلي القاسم، وأحمد علي محمد، وعلي المزعل، وفيصل مفلح، وأكثم طلاع.كما يتضمن برنامج المهرجان خلال أيامه السبعة والذي تقام فعالياته في أغلب المراكز الثقافية في محافظة القنيطرة، مجموعة من المعارض الفنية، والتشكيلية، والتراثية، ومعرضا للكتاب،من إصدارات الهيئة العامة السورية وندوات، ومحاضرات ثقافية، وتراثية، وصحية، وأمسيات شعرية، وعروض سينمائية ومسرحية، وحفلات فنية وفلكلورية، وفعاليات خاصة بالأطفال واليافعين.