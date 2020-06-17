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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تطلق خدمة إلكترونية بتحويل الإقامة المؤقتة إلى «السابقة»

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:05 م
الكويت
الكويت
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع شؤون الإقامة، بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أطلق خدمة إلكترونية جديدة تسمح لحاملي الإقامة المؤقتة وفق المادة (14)، بالتحويل والعودة إلى إقاماتهم السابقة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، اليوم: الخدمة لتجديد الإقامة العادية للحاصلين على الإقامات المؤقتة التي تنتهي بتاريخ 31 أغسطس المقبل.

وأضافت: أنه بإمكان الكفلاء وأصحاب العمل، تحويل مكفوليهم إلى إقاماتهم العادية التي سبق حصولهم على الإقامة المؤقتة، بعد توفير الاشتراطات اللازمة لكل نوع من أنواع الإقامة؛ وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية (أونلاين) على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (www.moi.gov.kw).

وأوضحت أن الخدمة تأتي في إطار عملية التطوير المستمرة بجميع القطاعات الخدمية بالمؤسسة الأمنية الكويتية، تسهيلا على المواطنين والمقيمين، وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية جميع المستفيدين من هذه الخدمة إلى سرعة التسجيل في موقع الوزارة، واتباع الخطوات اللازمة لتحويل إقامات مكفوليهم من مؤقتة إلى إقاماتهم الفعلية، دون الحاجة لانتظار فتح إدارات شؤون الإقامة.

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