مليار دولار لدعم قطاع الثقافة بألمانيا

أقرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، حزمة المساعدات التي كانت قد أعلنت عنها وقيمتها مليار يورو لقطاع الثقافة، وذلك لدعم القطاع في ظل أزمة كورونا.وقالت مونيكا جوترز، وزيرة الثقافة في بيان إن الهدف من هذه الخطوة هو فتح فرص توظيف جديدة للفنانين بأسرع ما يمكن وأضافت " ولهذا يجب علينا الحفاظ على الأماكن الثقافية والمسارح".وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أن من المنتظر تخصيص 250 مليون يورو من هذه الحزمة لمساعدة المنشآت الثقافية في تنفيذ خطط النظافة الصحية أو أنظمة صرف التذاكر عبر الإنترنت أو أنظمة التهوية.وتابعت أن ما يصل إلى 480 مليون يورو سيتم تخصيصها لإخراج العاملين في قطاع الثقافة من نظام العمل بدوام مُخَفَّض وتمويل أعمالهم، بالإضافة إلى 150 مليون يورو سيتم تخصيصها لتقديم عروض رقمية، و100 مليون يورو لتعويض النقص في الإيرادات بسبب أزمة كورونا.