رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لطلاب الثانوية العامة 2020.. رابط التسجيل في المراجعة النهائية لمادة الفيزياء مجانا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:03 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
ريم محمود
طباعة
الفيزياء من المواد التي يسبقها قلق كبير لدى طلاب الثانوية العامة 2020 ، لذلك قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفيف هذا القلق قبل بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي، ووفرت بتوفير مراجعات ليلة الامتحان في جميع المواد الدراسية.

ومكنت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2020 من الحصول على مراجعة ليلة الامتحان على منصة ثانوية دوت من والتي قامت بتوفيرها الوزارة مجانا لجميع طلاب الثانوية العامة ومنها مراجعة مادة الفيزياء.

رابط الحصول على المراجعات النهائية في جميع مواد الصف الثالث الثانوي من هنـــــــــــــــا

رابط الحصول على المراجعات النهائية في مادة الفيزياء من هنــــــــــــــــــــــــا

وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم توفير ٣٣ مليون كمامة وايضا ١٧ الف كاشف حراري لكشف الحرارة علي الطلاب، وقال الوزير في رسالة للطلاب: امتحن وانت مطمئن نحن نحمي بلدنا ونحمي اولادنا.

كما وجه نائب الوزير على ضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين (الساعة 8 صباحًا) والصعود للجان الفرعية في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان والتأكد من استلام الطالب لأدوات التعقيم.

ووفقا لما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه قد أكد على ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذي أعلنت الوزارة عنه، وفي حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وقال الوزير في رسالة طمأنه للطلاب: ن الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة.

اقرأ ايضا

موعد امتحانات المواد غير المضافة على مجموع الثانوية العامة


ووجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بضرورة عرض فيديو محاكاة الامتحانات، على رؤساء اللجان والملاحظين والعاملين باللجنة وضرورة طمأنة الطلاب وتوفير الجو المناسب والآمن لأداء الامتحان.

كما وجه بضرورة عرض الطالب الذي تستدعى حالته الصحية على المسئول الصحي بالمدرسة للحفاظ على أحقية الطالب، فضلًا عن قيام رئيس اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدم السماح بتجمع أولياء الأمور في محيط اللجان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

«سى إن إن» تكشف السبب وراء أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

من الحالة صفر.. تفاصيل «100 يوم» من مواجهة كورونا في الأقصر

«البيئة» عن افتراس سلحفاة وادى الجمال: لا يمكن التدخل

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

«سى إن إن» تكشف السبب وراء أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

«المصرية للأدوية»: توافر الزنك والفيتامينات وخافض الحرارة بالسعر الرسمي

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تركيا قد تتعرض لتسونامي مدمر

17.3 مليار يورو لمواجهة البطالة في فرنسا

باحثون يابانيون: تفشى كورونا فى مياه الصرف الصحى

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

8 أسماء مصرية وعرب تنافس على جائزة النيل في 3 مجالات

«أرجوندي» ينظم ندوة تثقيفية لمواجهة كورونا الجمعة

دار الكتب التونسية تكرم الكاتب ألبير ممي 26 يونيو

«الثقافة الفلسطينية» تعلن أسماء الفائزين في مسابقتي «نوار» و«إبداعات»