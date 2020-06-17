لطلاب الثانوية العامة 2020.. رابط التسجيل في المراجعة النهائية لمادة الفيزياء مجانا

رابط الحصول على المراجعات النهائية في جميع مواد الصف الثالث الثانوي من هنـــــــــــــــا

رابط الحصول على المراجعات النهائية في مادة الفيزياء من هنــــــــــــــــــــــــا

ومكنت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2020 من الحصول على مراجعة ليلة الامتحان على منصة ثانوية دوت من والتي قامت بتوفيرها الوزارة مجانا لجميع طلاب الثانوية العامة ومنها مراجعة مادة الفيزياء.وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم توفير ٣٣ مليون كمامة وايضا ١٧ الف كاشف حراري لكشف الحرارة علي الطلاب، وقال الوزير في رسالة للطلاب: امتحن وانت مطمئن نحن نحمي بلدنا ونحمي اولادنا.كما وجه نائب الوزير على ضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين (الساعة 8 صباحًا) والصعود للجان الفرعية في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان والتأكد من استلام الطالب لأدوات التعقيم.ووفقا لما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه قد أكد على ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذي أعلنت الوزارة عنه، وفي حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.وقال الوزير في رسالة طمأنه للطلاب: ن الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة.