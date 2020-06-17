لطلاب الثانوية العامة 2020.. رابط التسجيل في المراجعة النهائية لمادة الفيزياء مجانا
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:03 م
ريم محمودطباعة
الفيزياء من المواد التي يسبقها قلق كبير لدى طلاب الثانوية العامة 2020 ، لذلك قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفيف هذا القلق قبل بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي، ووفرت بتوفير مراجعات ليلة الامتحان في جميع المواد الدراسية.
ووجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بضرورة عرض فيديو محاكاة الامتحانات، على رؤساء اللجان والملاحظين والعاملين باللجنة وضرورة طمأنة الطلاب وتوفير الجو المناسب والآمن لأداء الامتحان.
كما وجه بضرورة عرض الطالب الذي تستدعى حالته الصحية على المسئول الصحي بالمدرسة للحفاظ على أحقية الطالب، فضلًا عن قيام رئيس اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدم السماح بتجمع أولياء الأمور في محيط اللجان.
ومكنت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2020 من الحصول على مراجعة ليلة الامتحان على منصة ثانوية دوت من والتي قامت بتوفيرها الوزارة مجانا لجميع طلاب الثانوية العامة ومنها مراجعة مادة الفيزياء.
كما وجه نائب الوزير على ضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين (الساعة 8 صباحًا) والصعود للجان الفرعية في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان والتأكد من استلام الطالب لأدوات التعقيم.
ووفقا لما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه قد أكد على ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذي أعلنت الوزارة عنه، وفي حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.
وقال الوزير في رسالة طمأنه للطلاب: ن الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة.
رابط الحصول على المراجعات النهائية في جميع مواد الصف الثالث الثانوي من هنـــــــــــــــا
رابط الحصول على المراجعات النهائية في مادة الفيزياء من هنــــــــــــــــــــــــاوفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم توفير ٣٣ مليون كمامة وايضا ١٧ الف كاشف حراري لكشف الحرارة علي الطلاب، وقال الوزير في رسالة للطلاب: امتحن وانت مطمئن نحن نحمي بلدنا ونحمي اولادنا.
كما وجه نائب الوزير على ضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين (الساعة 8 صباحًا) والصعود للجان الفرعية في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان والتأكد من استلام الطالب لأدوات التعقيم.
ووفقا لما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه قد أكد على ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذي أعلنت الوزارة عنه، وفي حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.
وقال الوزير في رسالة طمأنه للطلاب: ن الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة.
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ووجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بضرورة عرض فيديو محاكاة الامتحانات، على رؤساء اللجان والملاحظين والعاملين باللجنة وضرورة طمأنة الطلاب وتوفير الجو المناسب والآمن لأداء الامتحان.
كما وجه بضرورة عرض الطالب الذي تستدعى حالته الصحية على المسئول الصحي بالمدرسة للحفاظ على أحقية الطالب، فضلًا عن قيام رئيس اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدم السماح بتجمع أولياء الأمور في محيط اللجان.