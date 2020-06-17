«الدخول بالكمامة والحال واقف».. يوم داخل «بيوتي سنتر» في زمن كورونا (صور)



حالة من الركود طالت الكثير من المهن، وتعتبر صالونات التجميل أبرزها، حيث يعانى أصحاب تلك الصالونات والعاملين بها من قلة الزبائن والغلق في ساعات الحظر التي فرضتها الدول تجنبًا لتفشي انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".



وقامت "الدستور" بعمل معايشة داخل احدى الكوافيرات الخاصة بالسيدات للتعرف على معاناتهم وما يقوموا به من تدابير وقائية في ظل انتشار الفيروس.



بيوتي سنتر

◄ التدابير الوقائية لحماية الزبائن



بمجرد الدخول إلى الكوافير نجد الكحول والمطهر بجانب الباب، ولا يمكن الدخول بدون كمامة حتى يأتي دور كل زبونة، يقوم العامل بغسل يده ثم تعقيمها وتعقيم الأدوات الخاصة بتصفيف الشعر وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة بينه وبين الزبونة.







بيوتي سنتر

بعد أن تنتهي السيدة من تصفيف شعرها، تقوم بغسل يدها مرة أخرى وتعقيمها وتعقيم وجهها وكل شيء قامت بتركه مكشوف في الصالون.



ويقول أحمد السيد، مصفف شعر وصاحب أحد محلات الكوافير، إن العمل توقف مع ظهور إصابات كورونا فى مصر، ومع تطبيق الحكومة قرار حظر التجول توقف العمل تمامًا، والتعامل المباشر مع الزبائن وملامسة الوجه قد يسهم فى انتقال العدوى، لذلك قمت بالاستغناء عن المساعدين، والعمال واعتمدت على اخوتي".

بيوتي سنتر

وأضاف أن الركود الذى تشهده صالونات التجميل لم يحدث من قبل بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس، ورغم التعقيم الجيد للمعدات والأدوات والسماح بالعمل فى ساعات ما قبل الحظر، إلا أن الخوف من الإصابة بالعدوى جعل الزبائن تخشى دخول الصالونات، وأنهم يعانون من الديون لصالح الشركات التى تزودهم بأدوات ومواد التجميل، لكنه رغم تلك المشاكل المادية لا يزال ملتزم بدفع رواتب العاملين لديه.



بيوتي سنتر

◄ كيف يتم تطبيق التباعد الاجتماعي مع الزبائن؟



من الملفت للنظر هو ترك مسافة متر ونصف بين الكرسي والآخر في المحل وذلك بحسب كلام أحمد صاحب الصالون، حيث أن الحفاظ على الزبون من أولويات العاملين بالصالون وأنه يتم تعقيم كل الأدوات طيلة اليوم وبين الزبونة والأخرى.



بيوتي سنتر