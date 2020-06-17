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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الدخول بالكمامة والحال واقف».. يوم داخل «بيوتي سنتر» في زمن كورونا (صور)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:42 م
بيوتي سنتر
بيوتي سنتر
سلمى بدر
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حالة من الركود طالت الكثير من المهن، وتعتبر صالونات التجميل أبرزها، حيث يعانى أصحاب تلك الصالونات والعاملين بها من قلة الزبائن والغلق في ساعات الحظر التي فرضتها الدول تجنبًا لتفشي انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقامت "الدستور" بعمل معايشة داخل احدى الكوافيرات الخاصة بالسيدات للتعرف على معاناتهم وما يقوموا به من تدابير وقائية في ظل انتشار الفيروس.
بيوتي سنتر
بيوتي سنتر
◄ التدابير الوقائية لحماية الزبائن

بمجرد الدخول إلى الكوافير نجد الكحول والمطهر بجانب الباب، ولا يمكن الدخول بدون كمامة حتى يأتي دور كل زبونة، يقوم العامل بغسل يده ثم تعقيمها وتعقيم الأدوات الخاصة بتصفيف الشعر وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة بينه وبين الزبونة.


بيوتي سنتر
بيوتي سنتر
بعد أن تنتهي السيدة من تصفيف شعرها، تقوم بغسل يدها مرة أخرى وتعقيمها وتعقيم وجهها وكل شيء قامت بتركه مكشوف في الصالون.

ويقول أحمد السيد، مصفف شعر وصاحب أحد محلات الكوافير، إن العمل توقف مع ظهور إصابات كورونا فى مصر، ومع تطبيق الحكومة قرار حظر التجول توقف العمل تمامًا، والتعامل المباشر مع الزبائن وملامسة الوجه قد يسهم فى انتقال العدوى، لذلك قمت بالاستغناء عن المساعدين، والعمال واعتمدت على اخوتي".
بيوتي سنتر
بيوتي سنتر
وأضاف أن الركود الذى تشهده صالونات التجميل لم يحدث من قبل بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس، ورغم التعقيم الجيد للمعدات والأدوات والسماح بالعمل فى ساعات ما قبل الحظر، إلا أن الخوف من الإصابة بالعدوى جعل الزبائن تخشى دخول الصالونات، وأنهم يعانون من الديون لصالح الشركات التى تزودهم بأدوات ومواد التجميل، لكنه رغم تلك المشاكل المادية لا يزال ملتزم بدفع رواتب العاملين لديه.
بيوتي سنتر
بيوتي سنتر
◄ كيف يتم تطبيق التباعد الاجتماعي مع الزبائن؟

من الملفت للنظر هو ترك مسافة متر ونصف بين الكرسي والآخر في المحل وذلك بحسب كلام أحمد صاحب الصالون، حيث أن الحفاظ على الزبون من أولويات العاملين بالصالون وأنه يتم تعقيم كل الأدوات طيلة اليوم وبين الزبونة والأخرى.
بيوتي سنتر
بيوتي سنتر
◄ الباديكير والمانيكر والمكياج

أشارت هبة السيد إلى أنها اضطرت للاستغناء عن العاملات المختصات بعمل تنظيف الوجه والجسم، والباديكير والمانيكير والمكياج للزبائن، فضلًا عن إلغاء الأفراح والحفلات، مشيرة إلى أن قرار إغلاق المحلات هو يومى الجمعة والسبت وهما أساس أيام العمل.

وأضافت أنه لابد أن تقوم باتباع أقصى درجات النظافة والتطهير والتعقيم في الأدوات المستخدمة، وأن تشرف الزبونة بنفسها على ذلك، وأنها لا تفضل استخدام القفازات لأنها تجمع أكبر قدر من الميكروبات، ولكن يفضل غسل الأيدي جيدًا بالكحول بين الزبونة والأخرى.

وقالت إن أعياد عام 2020 سواء للمسيحيين أو للمسلمين تعتبر كأنها لم تأتي، فالأعياد هى موسم العمل بالنسبة لنا، ولكن هذا العام بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد لم تأتي أي زبونة ليلة الوقفة وتم إغلاق الصالون في مواعيد الحظر العادية ولم يشعر أحد بأي بهجة.

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