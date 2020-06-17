الكنيسة تُصدر حلقة جديدة من سلسلة «معًا بنفس واحدة»

أصدر المركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية القس بولس حليم، الحلقة الجديدة من سلسلة عظات "معًا بنفس واحدة".ويشارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتأملات في الإصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل بالكتاب المقدس، وذلك ضمن سلسلة العظات اليومية التي أطلقتها الكنيسة منذ بداية صوم الرسل المقدس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.