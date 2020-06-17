القبض على مواطن جهز سرادقا لإقامة حفل بالدقهلية
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:14 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص، بمركز المنصورة بالدقهلية؛ لإقامة سرادق لتجهيز حفل عرس نجله.
تم رفع جميع الأعمال المقامة للحفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة لمباشرة التحقيق مع المتهم، بتهمة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.
تم رفع جميع الأعمال المقامة للحفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة لمباشرة التحقيق مع المتهم، بتهمة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات.