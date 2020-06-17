تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بمستهل التعاملات

تباين أداء مؤشرات بورصات الإمارات العربية المتحدة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، تزامنًا مع عودة التفاؤل لمستثمري الأسهم بالمنطقة والعالم وارتفاع الأسهم الأمريكية.وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.47 %، بما يعادل 9.8 نقطة، ليصل إلى مستوى 2079.85 نقطة، من خلال تداول 46.81 مليون سهم، بقيمة 29.38 مليون درهم.فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4 % ليصل إلى مستوى 4311.15 نقطة من خلال تعاملات بحجم 9.42 مليون سهم، بقيمة قدرها 15.81 مليون درهم.وإرتفع سهم دبي الإسلامي 1.29 %، وديار للتطوير 2.38 %، وداماك 1.30 %، والإمارات دبي الوطني 0.9 %، في حين تراجع سهم إعمار العقارية 0.36 %.وتزامنًا مع ذلك، شهدت الأسهم الكبرى في أبوظبي تباينًا في الأداء، إذ تراجع أبوظبي الأول 0.35 بالمائة، على الرغم من ارتفاعات سهم أبوظبي التجاري 0.79 %، والدار العقارية 1.16 %.ويأتي ارتفاع الأسهم المحلية اليوم مع عودة الموظفين في إمارة دبي إلى مقار عملهم منذ يوم الأحد بمطلع الأسبوع الموافق 14 يونيو الجاري بشكل طبيعي بنسبة 100 %، وسط الحرص على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تحمي الموظفين من انتشار فيروس كورونا المستجد.وفي الوقت نفسه، عاد موظفو حكومة إمارة الشارقة إلى مقار عملهم بنسبة 30 % اعتبارًا من الأحد بمطلع الأسبوع الموافق 14 يونيو الجاري بعد انقطاع دام أكثر من شهرين منذ مارس الماضي.يُشار إلى أن أسواق المال الإماراتية تمكنت خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، من تحقيق قيمة سوقية وصل قدرها إلى نحو 9.24 مليار درهم (2.52 مليار دولار) مقتفيةً أثر البورصات العالمية والتعافي في أسعار النفط.