لماذا الرجال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟

قال الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الحساسية والمناعة، إن هناك العديد من الدراسات أشارت إلى أن سبب انخفاض إصابة السيدات بفيروس كورونا مقارنة بالرجال، يرجع بسبب أن الهرمونات الأنثوية تساعد على تحفيز الجهاز المناعي وتقويته.وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض الدراسات الأمريكية التي حاولت حقن الرجال بهرمونات أنثوية لمعرفة مدى فاعلية ذلك على الجهاز المناعي.وأوضح أستاذ المناعة، أن ثاني عوامل ارتفاع إصابة الرجال عن السيدات هو التدخين، فالرجال أكثر تدخينا، ما يؤدي لدخوله في مضاعفات فيروس كورونا وضعف جهازه المناعي، كما أن الرجال أكثر تواجدًا في الشارع مقارنة بالسيدات، ما يعرضهم للعدوى أكثر.