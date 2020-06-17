فحص خسائر حريق عيادة طبيب بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في عيادة طبيب؛ وإعداد تقرير حول سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وسيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل عيادة طبيب فى مدينة السلام بعد عمليات محاصرة الحريق من كل الاتجاهات دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل عيادة طبيب في مدينة السلام بالقاهرة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.