«بنس»: الأحاديث عن «الموجة الثانية» لكورونا نوبة خوف مبالغ فيها

أعرب مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، عن اعتقاده بأن خطورة مجيء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا مبالغ فيها.وفي مقالة له نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال بينس، الذي يرأس فريق عمل أنشأه البيت الأبيض لمكافحة كورونا: "مؤخرا، بدأت وسائل الإعلام تدق ناقوس الخطر حول مجيء الموجة الثانية المزعومة من عدوى كورونا. إنها نوبة خوف مبالغ فيها".وأشار بينس إلى أن حالة نظام الصحة في الولايات المتحدة أفضل مما كانت قبل 4 أشهر، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى "زعامة الرئيس ترامب وشجاعة وتجاوب الشعب الأمريكي".وأشار نائب الرئيس إلى أن عدد المصابين بكورونا يتراجع باستمرار أو يبقى مستقرا في أكثر من نصف ولايات البلاد. وأضاف أن عدد نتائج الفحوصات الإيجابية للكشف عن فيروس كورونا انخفض إلى 6%، أما نسبة الوفيات فتساوي حاليا نحو 750 حالة في 24 ساعة، وهو مستوى أدنى بكثير مما كان عليه الوضع قبل عدة أسابيع.واستطرد بينس: "وسائل الإعلام تحاول باستمرار أن تفزع الشعب الأمريكي، وتمثل التنبؤات المتشائمة حول الموجة الثانية دليلا جديدا على هذا التوجه".وختم بينس بالقول إن نجاحات السلطات في كبح جماح الجائحة ومساعدة الفئات الأكثر تعرضا للخطر ووضع الأسس لمواجهة التهديدات المستقبلية يمثل "سببا للبهجة وليس سببا لإثارة الذعر من قبل الصحافة".