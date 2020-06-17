أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 17-6-2020
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:50 ص
محمد أبوعاصيطباعة
يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 17-6-2020، وهو نهاية تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.
وتعاني أسعار مواد البناء، في نهاية الأسبوع من حالة من التوتر المصحوب ببطء في عمليات البيع والشراء، بالتزامن مع حالة التوقف في المبيعات التي تصيب الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع.
وتشهد الأسواق حالة من التوتر المصحوب بنشاط جزئي في المبيعات والأنشطة الاستثمارية، بعد أن توقفت فترة تزيد عن ربع مالي كامل في عمليات البيع والشراء، بسبب انتشار جائحة كورونا.
وتشهد الأسواق العالمية حالة من التراجعات بسبب غلق المجالات الجوية والبحرية عالميًا، وتوقف حركة التجارة عالميًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".
أسعار الحديد اليوم في مصر
وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن، يما سجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9700 جنيه، وسجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه.
وتعاني أسعار مواد البناء، في نهاية الأسبوع من حالة من التوتر المصحوب ببطء في عمليات البيع والشراء، بالتزامن مع حالة التوقف في المبيعات التي تصيب الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع.
وتشهد الأسواق حالة من التوتر المصحوب بنشاط جزئي في المبيعات والأنشطة الاستثمارية، بعد أن توقفت فترة تزيد عن ربع مالي كامل في عمليات البيع والشراء، بسبب انتشار جائحة كورونا.
وتشهد الأسواق العالمية حالة من التراجعات بسبب غلق المجالات الجوية والبحرية عالميًا، وتوقف حركة التجارة عالميًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".
أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصروحققت أسواق حديد التسليح، محليًا، ثباتًا نسبيًا في الأسعار، على الرغم من زيادات مرتقبة في نسبة المبيعات التي حققت زيادات في عدد من الأنواع بداية الأسبوع الماضي، يأتي هذا في ظل تنامي التوقعات بنمو في نشاط التصنيع وحركة التجارة.
أسعار الحديد اليوم في مصر
وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن، يما سجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9700 جنيه، وسجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه.
كما سجل حديد الكومي 9600 جنيه للطن، والحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن، كما سجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، وسجل سعر حديد عز الدخيلة 10400 جنيه للطن تسليم المستهلك.
أما حديد العشري فقد سجل 9600 جنيه للطن، وسجل حديد عطية وحديد سرحان 9700 جنيه للطن، كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 9700 جنيه للطن.
أما حديد العشري فقد سجل 9600 جنيه للطن، وسجل حديد عطية وحديد سرحان 9700 جنيه للطن، كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 9700 جنيه للطن.
سعر الأسمنت المصري اليوم
وحققت أسعار الأسمنت تراجعات جديدة قُدرت في المتوسط بـ10 جنيهات، في ظل استقرار أسواق مواد البناء.
وسجل أسمنت السويس سي ووتر 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 740 جنيهًا للطن.
وسجل السويدي للأسمنت 740 جنيهًا، كما سجل أسمنت حلوان 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت أسوان 720 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 730 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
كما سجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت قاهر البحار 745 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 720 جنيهًا تسليم المصنع.
وسجل أسمنت السويس سي ووتر 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 740 جنيهًا للطن.
وسجل السويدي للأسمنت 740 جنيهًا، كما سجل أسمنت حلوان 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت أسوان 720 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 730 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
كما سجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت قاهر البحار 745 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 720 جنيهًا تسليم المصنع.