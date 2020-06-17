أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 17-6-2020

سعر الأسمنت المصري اليوم





وحققت أسعار الأسمنت تراجعات جديدة قُدرت في المتوسط بـ10 جنيهات، في ظل استقرار أسواق مواد البناء.



وسجل أسمنت السويس سي ووتر 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 740 جنيهًا للطن.



وسجل السويدي للأسمنت 740 جنيهًا، كما سجل أسمنت حلوان 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت أسوان 720 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 730 جنيهًا للطن.



أسعار الأسمنت المصري اليوم



كما سجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت قاهر البحار 745 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 720 جنيهًا تسليم المصنع.



كما سجل حديد الكومي 9600 جنيه للطن، والحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن، كما سجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، وسجل سعر حديد عز الدخيلة 10400 جنيه للطن تسليم المستهلك.أما حديد العشري فقد سجل 9600 جنيه للطن، وسجل حديد عطية وحديد سرحان 9700 جنيه للطن، كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 9700 جنيه للطن.