حبس سيدة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس متسولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها باستغلال الأطفال في التسول واستعطاف المارة.وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المتهمة كانت تمر بضائقة مالية منذ فترة، الأمر الذي جعلها تفكر في طريقة لكسب المال، لذلك لم تجد أمامها سوى التسول في الشوارع واستعطاف المارة، وحتى تتمكن من إتقان عملها، وتوجهت إلى منزل شقيق زوجها لكونها على علم بأن لديه طفلة صغيرة "رضيعة" وأخذتها ونزلت الشارع بحجة أنها ستجلب لها اللبن من أجل إرضاعها.وأضافت التحقيقات أن المتهمة توجهت إلى شارع اللبينى بالجيزة ومكثت فيه وبدأت في التسول وطلبت مساعدة المارة حتى تتمكن من جمع المال بعدما أوهمتهم أن الطفلة الصغيرة تحتاج لرعاية، ولكن بعض المارة شكوا في أمرها واعتقدوا أنها خطفت الطفلة، وبسؤالها عن هوية تلك الطفلة وعلاقتها بها ترددت في الإجابة عليهم مما جعلهم يحافظون عليها ويبلغون الشرطة فحضرت قوة من ضباط مباحث قسم الهرم واصطحبوا المتسولة والطفلة لديوان القسم.