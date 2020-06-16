أسوان تعلن تعافي 641 شخصًا من فيروس كورونا

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه لا يوجد مجال للانتظار على أي مخالفة داخل المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة مخالفات بناء على مساحات كبيرة، إضافة إلى أن التعدى على الأراضى الزراعية (80 مخالفة) جرت إزالتها فورًا موضحا أن هناك تنسيقا كاملًا بين جميع الجهات للتخلص من المخالفات.أضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه لا بدّ من تقدير دور المجتمع المدني والشباب داخل محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن إجمالى الإصابات 1102، وتعافى 641، وهناك 237 يتم علاجهم في العزل المنزلي، وبلغ عدد الإصابات 144، مؤكدا أن هناك توافرا في الأجهزة الطبية والعتاد الطبي داخل مستشفيات المحافظة.