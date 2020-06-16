إيداع مريض نفسي طعن سائقًا في المطرية مستشفى الأمراض العقلية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، بإيداع شخص مضطرب نفسي، مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لاتهامه بالاعتداء على "سائق" باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى وفاته، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين أن المجني عليه المقيم بذات المنطقة دائم السخرية من الجاني لتكرار ادعائه بكونه "المهدي المنتظر"، وعلى إثر ذلك قام الجاني بالتوجه إلى الموقف محل عمل المجني عليه أمام محطة مترو المطرية وبحوزته سلاحا أبيض، وقام بالاعتداء عليه وأودى بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.