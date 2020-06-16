رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف موعد ذروة الوباء في مصر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن دواء ديكساميثازون الذي أعلنت عنه بريطانيا مؤخرًا، تستخدمه مصر قبل 3 أسابيع: "مصر العظمى سبقت الجميع".أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن وزارة الصحة سبقت العالم وتم وضع ديكساميثازون في بروتوكول الوزارة لشهر مايو الماضي وحقق نتائج جيدة مع الحالات المتوسطة.وأشار إلى أن نسبة الشفاء مرتفعة خاصة أن البروتوكول المصري أقوى بروتوكول في العالم، وأن وزارة الصحة أول من وضعت أيضًا أدوية مضادات التجلط، وأكد أن مصر تهتم بعلاج المواطنين ولا تعلن عن أبحاثها مبكرا.وعن ارتفاع نسبة الوفيات قال رئيس اللجنة العلمية هناك 4 تفسيرات: الأول زيادة الأعداد مقارنة بزيادة أعداد الإصابات، والثاني زيادة إصابات في الأعمار الكبيرة وثالثًا الأمراض المزمنة والرابع التأخر في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة من المستشفيات الصغيرة وبعض الأطباء لا يلتزمون ببروتوكول العلاج.وتوقع ألا تزيد معدلات الإصابة علي 2000 أو 2500 وأول أسبوعين في شهر يوليو يحدث ثبات ثم النزول التدريجي.وأوضح أن الحياة الطبيعية ستعود، لكن بشروط ويتحقق ذلك بعد تجاوز الذروة، وأن انتهاء الوباء نهائيا سيكون بعد وجود الدواء الفعال.وحول استخدام دواء ريمديسيفير، أكد أن العمل يتم للتحقق من سلامة وأمان الدواء، حرصًا على سلامة المرضى والمواطنين.