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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. وزير المالية في «النواب» بمشروع تحسين أوضاع الأطباء

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:40 م
وزير المالية
وزير المالية
كريمة أبوزيد والسيد السعدني
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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن اعتزام الحكومة التقدم غدًا لمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الأوضاع المالية للأطباء فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 20202021.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (20202021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 - 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 2021.

وأوضح معيط أن الموازنة تتضمن 100 مليار جنيه لتحسين المعاشات والمرتبات، لافتا إلى اهتمام الحكومة بدعم الطبقة المتوسطة من خلال نسبة العلاوة المقررة للمخاطبين وغير المخاطبين.

وأضاف وزير المالية: "تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله فى عام واحد، لكن تم التعامل معه فى الموازنة الجديدة"، مضيفًا:"كل فرصة لدعم الطبقة المتوسطة والمهن الطبية لا نتردد فيها، هذه الطبقة تمثل حماية للمجتمع المصرى".

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