البحوث الفلكية: سكان القاهرة وسوهاج وأسيوط وأسوان شعروا بـ«زلزال الغردقة»

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذي وقع في البحر الأحمر قرب مدينة الغردقة كان بقوة 5.2 ريختر، وشعر به بعض المواطنون في القاهرة وسوهاج وأسيوط وأسوان.وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن الزلازل تحدث يوميا في البحر الأحمر ما بين 3 ريختر و4 ريختر وهناك زلازل أقل من 1 ريختر.وأشار إلى أن سبب الزلازل هو الفوارق القديمة التي كانت سبب نشأة البحر الأحمر.