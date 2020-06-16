ضبط بطلة فيديو إباحى بعد نشره على مواقع التواصل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخلا بالآداب العامة لسيدة برفقة أحد الأشخاص وقيام آخر بعملية التصوير.تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة المشار إليها وبحوزتها قطعة حشيش وسيجارة مخلوطة بذات المخدر، وجهاز "لاب توب" مُحمل عليه بعض الصور والمشاهد المخلة بالآداب، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى، 5 بطاقات ائتمانية.كما تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو، والذى يقوم بالتصوير سبق ضبطه جراء تزعمه تشكيلًا عصابيًا، بالاشتراك وآخرين وتدشينه قناة على المواقع الإلكترونية لبث مقاطع فيديو مخلة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة سير التحقيقات.