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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان: «وزارة مدبولى» حكومة حرب لا يمكن إقالتها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:30 م
على عبد العال
على عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه من الظلم أن نقسو على الحكومة الحالية، قائلا: "هى حكومة حرب، وكل موازنات العالم بما فيها أكبر دولة وأكبر موازنة تأن من هذه الجائحة، واقتصاد توقف بالكامل فى كل العالم، وكون الدولة استطاعت مواجهة الأزمة وفى نفس الوقت توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد فهذا نجاح".

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، أن هذه الحكومة تعمل فى ظل ظروف قاسية، قائلا: "لا يمكن تغيير القائد أثناء المعركة، والتحديات أمام هذه الحكومة كثيرة ونعمل كفريق متناغم، والطموحات كبيرة لكنها كان ممكن تلبيتها لولا الجائحة، فقد كنا اقتصادًا واعًاد".

وأشار إلى أن هناك دروسًا كثيرة مُستفادة من الأزمة، أولها الاهتمام بالصناعة والزراعة والصناعات الدوائية التى أصبحت تحدٍ، مشيرا إلى أن الحكومة أبلت بلاءً حسنًا فى ظل هذه الظروف القاسية، موضحًا أيضًا أن تحديد سعر برميل البترول بـ61 دولارًا هو أمر جيد، لافتًا إلى أن سبب انخفاض أسعار النفط عالميًا ليس اقتصاديًا إنما بسبب حرب بين المنتجين.

واستطرد قائلا: "القيادة السياسية كان لها دور كبير فى هذه الأزمة بعد أن كلف الحكومة بضخ 100 مليار جنيه كدفعة أولية للمحافظة على صحة المصريين ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، فضلًا عن اهتمامه بملف العمالة غير المنتظمة، حيث كلف بصرف مبلغ 500 جنيه لدعم هذه العمالة.

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