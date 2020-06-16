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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أحمد الوصيف: قرار عودة السياحة في يوليو لم يتخذ بالصدفة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:08 م
أحمد الوصيف، رئيس
أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري
رامى حسين
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قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي أنها استعداداته لعودة السياحة الدولية بدءا من أول يوليو المقبل، مضيفا أن تلك الخطوة من الحكومة مهمة للغاية، تمهيدا لبث الروح من جديد في صناعة الأمل بعد فترة من التوقف الإجباري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميا.

وأضاف الوصيف، في تصريحات صحفية، أن قرار عودة السياحة الدولية في يوليو المقبل لم يأتي مصادفة أو عشوائيان إنما تم التجهيز له بأسلوب علمي مدروس وجهد كبيرمن خلال التعاون الوثيق بين وزارة السياحة والأثار والاتحاد والغرف السياحية الخمس، مشيرا ألى أن اللجان المشكلة من الجانبين واصلت العمل على مدار الأسابيع القليلة الماضية لوضع الاشتراطات الصحية والفنية والسياحية التي تضمن سلامة العاملين بالمشروعات السياحية المختلفة وضيوفنا من السائحين.

وتابع، أن الاشتراطات أكدت على تطبيقها بحزم وجعلتها شرطا أساسيا لعمل المنتجعات والفنادق في استقبال السائحين المصريين والأجانب، بجانب متابعة وتقييم تطبيقها خلال فتح الفنادق بإجازة العيد وما بعدها لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات.

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