رئيس الوزراء الماليزي ينفي انتهاكه قواعد العزل المنزلي

رفض مكتب رئيس الوزراء الماليزي اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ"الأكاذيب الشريرة" التي تقول إن محيي الدين ياسين سافر إلى سنغافورة لتلقي العلاج الطبي خلال فترة العزل بسبب وباء كورونا في الآونة الأخيرة.وجاء في تقرير لموقع ساراواك ريبورت الذي يركز على ماليزيا في 9 يونيو أنه "علم من مصادر موثوقة" بأن رئيس وزراء مالزيا محي الدين "كسر الحجر الصحي المنزلي، وسافر بطائرة خاصة إلى سنغافورة" في 26 مايو.