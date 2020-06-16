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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الجزائر: بروتوكول للوقاية من كورونا لعودة مباريات كرة القدم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:54 م
الاتحاد الجزائري
الاتحاد الجزائري لكرة القدم
أ.ش.أ
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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم،اليوم، أنه سلم وزارة الشباب والرياضة مشروع بروتوكول يتضمن الإجراءات المقترحة استعدادا لاستئناف المنافسات الكروية المعلقة منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الجزائري، في بيان له، إن مشروع البروتوكول يتضمن عدة مقترحات وتوصيات أبرزها تلك المتعلقة بالبروتوكول الطبي الذي أعدته اللجنة الطبية الفدرالية برئاسة الدكتور جمال الدين دمارجي، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالجانب الفني الذي أشرفت المديرية الفنية على إعداده، مضيفا أنه ينتظر حاليا قرار الموافقة على وثيقة البروتوكول من قبل السلطات المخولة لتقوم بعدها بعرضه على الفاعلين في كرة القدم الوطنية ووسائل الإعلام.

وكانت اللجنة الطبية على مستوى الاتحادية الجزائرية التي تضم 27 طبيبا، قد دعت أمس الاثنين الأندية إلى ضرورة الاحترام الصارم للإجراءات الصحية، مع فحص الأشخاص الذين يحتمل احتكاكهم ومخالطتهم لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، من أجل عزلهم وتوفير المتابعة الصحية لهم ومن ثم المساهمة في وقف انتشار العدوى.

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