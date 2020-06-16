سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدرب الأحمر

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدرب الأحمر
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:34 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي يسرق الدراجات النارية ويغيير معالمها لإعادة بيعها بمنطقة الدرب الأحمر.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بحيازة صاحب ورشة إصلاح دراجات نارية، دراجة نارية بالورشة ملكه يشتبه كونها من متحصلات واقعة سرقة، وقيامه بتغيير معالمها تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة وبحوزته الدراجة النارية مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من عاطلَين، وأقر بعلمه بأن الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة.
وتم بإرشاده ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهما "فرد روسي، 9 طلقات لذات العيار"، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك.
وأقر المتهمان بسرقة الدراجة النارية بذات الأسلوب، وحيازتهما السلاح النارى بقصد الدفاع، وبتطوير مناقشتهما ااعترفا بقيامهما بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الخليفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بحيازة صاحب ورشة إصلاح دراجات نارية، دراجة نارية بالورشة ملكه يشتبه كونها من متحصلات واقعة سرقة، وقيامه بتغيير معالمها تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة وبحوزته الدراجة النارية مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من عاطلَين، وأقر بعلمه بأن الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة.
وتم بإرشاده ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهما "فرد روسي، 9 طلقات لذات العيار"، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك.
وأقر المتهمان بسرقة الدراجة النارية بذات الأسلوب، وحيازتهما السلاح النارى بقصد الدفاع، وبتطوير مناقشتهما ااعترفا بقيامهما بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الخليفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.