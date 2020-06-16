سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدرب الأحمر

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي يسرق الدراجات النارية ويغيير معالمها لإعادة بيعها بمنطقة الدرب الأحمر.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بحيازة صاحب ورشة إصلاح دراجات نارية، دراجة نارية بالورشة ملكه يشتبه كونها من متحصلات واقعة سرقة، وقيامه بتغيير معالمها تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة وبحوزته الدراجة النارية مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من عاطلَين، وأقر بعلمه بأن الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة.وتم بإرشاده ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهما "فرد روسي، 9 طلقات لذات العيار"، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك.وأقر المتهمان بسرقة الدراجة النارية بذات الأسلوب، وحيازتهما السلاح النارى بقصد الدفاع، وبتطوير مناقشتهما ااعترفا بقيامهما بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الخليفة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.