«قومى المرأة» يناقش خطة العمل للاستحقاقات الانتخابية

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة سناء السعيد عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وتمت مناقشة خطة اللجنة خلال الاستحقاقات الدستورية القادمة وفى مقدمتها انتخابات البرلمان، ودعم المرأة وتوعيتها بأهمية دورها في المشاركة السياسية.كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة في ظل جائحة كورونا، ومناقشة أيضًا آخر تطورات مشروع قانون الشيوخ والتحديات التي تواجهها المرأة بالمقاعد الفردية وكيفية التغلب عليها.