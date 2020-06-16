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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومى المرأة» يناقش خطة العمل للاستحقاقات الانتخابية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:32 م
فيديو كونفرانس
فيديو كونفرانس
محمد الشريف
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عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة سناء السعيد عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتمت مناقشة خطة اللجنة خلال الاستحقاقات الدستورية القادمة وفى مقدمتها انتخابات البرلمان، ودعم المرأة وتوعيتها بأهمية دورها في المشاركة السياسية.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة في ظل جائحة كورونا، ومناقشة أيضًا آخر تطورات مشروع قانون الشيوخ والتحديات التي تواجهها المرأة بالمقاعد الفردية وكيفية التغلب عليها.

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