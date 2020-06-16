اليونان تصف انتهاكات أردوغان في المتوسط بـ «الوقحة»

وصف رئيس وزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال زيارته لإسرائيل، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول استمرار التعديات التركية على السيادة اليونانية بـ«الوقحة».وشدد ميتسوتاكيس على أن بلاده لن تقبل بفرض أنقرة سيطرتها على منطقة البحر المتوسط، حيث قال ميتسوتاكيس عن الانتهاكات التركية في المتوسط: «هذا تعد واضح وصريح على حرية اليونان واستقلالها»، مشيرًا إلى أنه في حالة توافر الرغبة لدى أنقرة في الوصول إلى حلول سلمية، فإن بلاده مستعدة لذلك من جانبها.يأتي هذا في أعقاب عقد اليونان وإيطاليا لاتفاقية بشأن الحقوق البحرية في المتوسط.