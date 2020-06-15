رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

هيفاء تتهم مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على 3 فيلات ومكتبين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:41 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
سناء إسماعيل
طباعة
وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة تحذير لإحدى الشركات المالكة لـ كومباوند خاص بالقاهرة، من التعامل مع محمد وزيري مدير أعمالها السابق، بعد استيلائه على وحدة سكنية تعود ملكيتها لشقيقتها.

ونشرت هيفاء، بيان عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، أكدت من خلاله أنهم فوجئوا باقتحام وزيري للوحدة وإبلاغ الأمن والمسئولين بمنع دخولها أو دخول شقيقتها للوحدة السكنية، مؤكدة أن أي تصرف يعتبر باطل بسبب النزاعات القضائية بينهما وبموجب المستندات التي تمتلكها.

وأكدت أنه بتاريخ 2 يونيو، وبعد الجلسة التي طلب وزيري تأجيلها قام بكسر باب فيلتها الخلفي واستولى عليها وعلى جميع مقتنياتها بما فيها الخزنة ومتعلقاتها الشخصية ومستندات هامة بها، مشيرة إلى أنها لا تدري ما هي الأشياء التي وضعها خلسة فيها.

وأوضحت أن صديقه وزوجته أقاما في الفيلا لأيام وهم يعرفون أنها لا تعود ملكيتها له، مؤكدة أنها تواصلت مع الشركة والتي لم تتخذ أي رد فعل تجاه الأزمة وكذلك محامي الشركة.

وحذرت هيفاء وهبي الشركة من استيلاء وزيري على عدد 3 فيلات خاصة بها ومكتبين كانت قد أوكلته بشرائهم لها خلال فترة عملها، مؤكدة أنه سيدعي أن ملكيتهم تعود له، وطالبت الشركة بالتعامل بالحياد معهما خاصة لوجود نزاع قانوني بينهما لحين البت فيه خاصة أن ظروف منع السفر بسبب فيروس كورونا تجعلها لا تستطيع القدوم لمصر.

كما أكدت أنه في حال مخالفة الشركة للبيان والتعامل مع وزيري فإنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر توقع مذكرة لتوفير جرعات مجانية من عقار «آفيجان» لعلاج كورونا

«الصحة»: 3 أسباب وراء وفيات كورونا في مصر

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

92 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الصور

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

الأكثر قراءة

مصر توقع مذكرة لتوفير جرعات مجانية من عقار «آفيجان» لعلاج كورونا

السودان: تقدم كبير في الجوانب الفنية بمفاوضات سد النهضة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: 97 وفاة و1691 إصابة جديدة بكورونا

السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

جائحة كورونا تُسرع من أبحاث اللقاحات والأدوية للربح المالي

البيكتريا المعوية تتلاعب بالسلوك الإنسانى

تحذير بريطاني من عادة صينية تسبب وفيات قاسية

فريق علماء دولى يكشف عن ارتباط بين كورونا ومرض السكرى

منوعات

الناجحين في الشهادة الإعدادية| تنسيق الثانوية العامة 2020 محافظة القاهرة للقبول بالثانوي العام

5 وصفات طبيعية تقوي المناعة

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

بعد 100 عام من البحث.. علماء الفيزياء يحققون اكتشافا مهما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. لماذا يحرق أردوغان بلادنا؟
د.مينا بديع عبدالملك
ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
القس. رفعت فكرى
حرية التفكير والتعبير
لواء.حمدى البطران
مقدمات حرب 1967 «5»
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة الثانية لرواية «فئران ورجال» عن دار بيت الياسمين

الأربعاء.. رحلة السجينى الفنية على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

باليه أوزوريس على قناة «الثقافة» بـ«يوتيوب» غدًا

المواقع الثقافية والمتاحف بأبوظبى تستعد لاستقبال الزوار قريبًا