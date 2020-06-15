هيفاء تتهم مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على 3 فيلات ومكتبين

وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة تحذير لإحدى الشركات المالكة لـ كومباوند خاص بالقاهرة، من التعامل مع محمد وزيري مدير أعمالها السابق، بعد استيلائه على وحدة سكنية تعود ملكيتها لشقيقتها.ونشرت هيفاء، بيان عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، أكدت من خلاله أنهم فوجئوا باقتحام وزيري للوحدة وإبلاغ الأمن والمسئولين بمنع دخولها أو دخول شقيقتها للوحدة السكنية، مؤكدة أن أي تصرف يعتبر باطل بسبب النزاعات القضائية بينهما وبموجب المستندات التي تمتلكها.وأكدت أنه بتاريخ 2 يونيو، وبعد الجلسة التي طلب وزيري تأجيلها قام بكسر باب فيلتها الخلفي واستولى عليها وعلى جميع مقتنياتها بما فيها الخزنة ومتعلقاتها الشخصية ومستندات هامة بها، مشيرة إلى أنها لا تدري ما هي الأشياء التي وضعها خلسة فيها.وأوضحت أن صديقه وزوجته أقاما في الفيلا لأيام وهم يعرفون أنها لا تعود ملكيتها له، مؤكدة أنها تواصلت مع الشركة والتي لم تتخذ أي رد فعل تجاه الأزمة وكذلك محامي الشركة.وحذرت هيفاء وهبي الشركة من استيلاء وزيري على عدد 3 فيلات خاصة بها ومكتبين كانت قد أوكلته بشرائهم لها خلال فترة عملها، مؤكدة أنه سيدعي أن ملكيتهم تعود له، وطالبت الشركة بالتعامل بالحياد معهما خاصة لوجود نزاع قانوني بينهما لحين البت فيه خاصة أن ظروف منع السفر بسبب فيروس كورونا تجعلها لا تستطيع القدوم لمصر.كما أكدت أنه في حال مخالفة الشركة للبيان والتعامل مع وزيري فإنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.