هيفاء لمدير أعمالها السابق: «سرقتني وخايف من الصحافة مش من ربك؟»

وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسالة لمدير أعمالها السابق محمد وزيري، تحدثت خلالها عن سرقته لمجهودها وجهدها طوال السنوات.وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي، تجي انت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟".وأضافت: "خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش أنا الغلطانة إني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة".يذكر أن العديد من الأزمات اشتعلت مؤخرا بين هيفاء ووزيري، والذي كشف مؤخرا أنه لم يكن مديرا لأعمالها ولكنه كان زوجا لها ولم يتقاض منها أي أموال.كما قام برفع دعوى إثبات زوجية عليها وكشف أنها رغم تصريحها برفع دعوى ضده بالسرقة إلا أنه لم يجد أي دعاوى ضده.