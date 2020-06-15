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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل خدمة «درايف ثرو» للكشف عن كورونا.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:08 م
تامر وجيه،
تامر وجيه،
سناء إسماعيل
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قال تامر وجيه، رئيس إحدى شركات الأدوية إن فكرة أخذ المسحة من السيارات تتم في بعض الدول مثل اليابان وسنغافورة والإمارات، وهي دول تتعافى حاليا ولا يوجد أزمة في استنساخ التجارب الناجحة.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن خدمة الـ"درايف ثرو" أثبتت نجاحا في تقصي المرضى حتى يتم احتواء الفيروس، وهي مناسبة لمن لا يرغب في الذهاب لمستشفيات وهو داخل سيارته، وذلك بالتعاون مع المعامل المركزية لوزارة الصحة.

وأضاف أن خدمة الكاشف السريع تبدأ من 450 والمسحة في حدود 2000 جنيه، وتظهر النتيجة بعد 24 ساعة للمسحة وبعد دقيقتين للكاشف السريع.

وأشار إلى أنه من يرغب في إجراء الفحص التوجه مباشرة إلى موقع المستشفى الميداني في جامعة عين شمس وخلال 10 أيام من الممكن تنفيذ 50 نقطة أخرى على مستوى الجمهورية، وأن العمل يبدأ من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

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