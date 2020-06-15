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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الشباب يعلن تفاصيل عودة النشاط الرياضي (فيديو)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:13 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
سناء إسماعيل
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مسابقة الدوري ستعود بعد العمل خلال الفترة الماضية على دراسة شاملة من كل مؤسسات الدولة وفقًا للمعايير الطبيّة.

وأضاف وزير الشباب، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على "صدى البلد"، أن الوزارة عكفت منذ اليوم الأول لتوقف النشاط على دراسة كل السيناريوهات، وتم تشكيل لجنة طبية، مؤكدًا أن كل الاعتبارات تم وضعها في الحسبان عند مناقشة أزمة توقف النشاط، وتم الاجتماع مع اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات.

وأشار إلى أن الفترة من 15 إلى 30 يونيو فرصة للأندية للتدريب على الإجراءات الوقائية مع وجود دليل استرشادي لكل اتحاد لتطبيقه الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تابع الإجراءات التي تسير بشكل جيد.

وواصل أن كرة القدم لها وضع خاص، وسيبدأ التدريب 20 يونيو، على أن تعود المنافسات 25 يوليو حسب ترتيبات الاتحاد المصري لكرة القدم مع وجود مرونة لأي تعديلات وفقا للحالة العامة لتطور الأزمة، وعلى الجبلاية أن يعمل على تنفيذ قرار عودة المسابقة من الآن وتنظيم الجدول وترتيب أوراقه بناءً على القرار.

وشرح وزير الرياضة، تفاصيل خطة عودة المسابقة بوجود مكان للعزل مع إغلاق المطاعم حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى تقسيم الرياضات إلى أنواع تلامسية وغير تلامسية، مع وجود خطة لكل فرع بمواعيد محددة.

وشدد الوزير على أن الفترة من 1 يوليو وحتى منتصف الشهر ستتم خلالها تجربة إجراءات فتح المراكز الصحية وصالات الجيم، على أن تبدأ عملها بصورة طبيعية 15 يوليو.

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