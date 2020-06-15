«الديهي» يطالب بطرد سفير الوفاق: السياسة لا تعرف الرومانسية

ناشد الإعلامي نشأت الديهي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبوالغيط، بإصدار قرارات غير تقليدية فورًا، وأن يكون هناك إجراءات مؤلمة لمن يتعاون مع أردوغان، وطرد جميع من يتعاون مع المحتل التركي من الجامعة فورًا، وطرد سفير حكومة الوفاق من مصر، مع إعادة مقعد سوريا للجامعة.وأكد الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الموقف بات أسرع وأخطر من خطوات الجامعة العربية، مشددًا على أن قرارات القانون الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة عرجاء لا تعرف إلا لغة القوة.وتابع: أن الجامعة العربية يجب أن تسطر تاريخا جديدا بطرد ممثل حكومة فايز السراج، من الجامعة العربية؛ لكون "السراج" أباح دخول محتل تركي غازي يهدد المنطقة بأكملها، ووقع معه اتفاقيات يبيع بها ثروات ليبيا لشخص غاز تاريخيًا.وأوضح أن السياسة لم تعد تعرف الرومانسية، معقبًا: «ليبيا وسوريا والصومال ضاعوا والعراق واليمن بيضيعوا».