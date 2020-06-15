خارجية العراق: الكويت أبدت دعمها الاقتصادي لبغداد

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، أن الكويت أبدت دعمها الكبير على المستوى الاقتصادي والتنسيق لأعمال اللجنة العراقية الكويتية المزمع انعقادها في وقت قريب، ومن شأنها متابعة جميع الملفات والشئون العالقة بين الجانبين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن زيارة وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، جاءت بهدف تعزيز العلاقة بين البلدين، وتبادل وجهات النظر وطرح السبل والإمكانيات المتاحة للخروج من الأزمة الاقتصادية في ظل جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وبما يصب في صالح البلدين.وأشار الصحاف، إلى أن وزير الخارجية، فؤاد حسين، بحث مع نظيره الكويتي الدعم اللازم بين العراق والكويت على مستوى مجلس التعاون الخليجي وملف ربط الطاقة، فضلا عن حضور العراق في المحافل الدولية، وبما يتصل بتمتين دور العراق والحفاظ عليه كمصدر قوة في المنطقة.